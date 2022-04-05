Avukatlar Günü’nde avukat belediye başkanına anlamlı sürpriz

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Belediye tarafından hizmete giren Özel Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi öğrencileri Avukatlar Günü’nde Avukat Belediye Başkanı Tolga Tosun’a sürpriz ziyaret düzenlediler.

Bandırma Belediyesi Özel Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevinde öğrenim gören öğrenciler, beraberlerinde öğretmenleri; Demet Şentürk, Büşra Doğan ve Yağmur Solak ile birlikte Başkan Tolga Tosun’u ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretin özel bir anlamı da vardı. Ziyarette çocuklar ve öğretmenleri, Avukat Belediye Başkanı’nın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladılar. Elleri boş gelmeyen minikler, çizdikleri Avukatlar Günü’ne özel resmi Başkana hediye ettiler ve hazırladıkları kutlama videosunu da birlikte izlediler. Kutlama sonrası kek ve meyve suları ikram edilen miniklerle birlikte; Anne Baba Çocuk Eğitimcileri Derneği’nin (ABÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kapucu ile görüntülü sohbet edildi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yapılan sürpriz kutlamadan oldukça duygulanarak: “Belediyemizin Özel Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevinde eğitim alan çocuklarımız, Avukatlar Günü dolayısıyla benim için hoş bir kutlama mesajı hazırlamışlar. Kıymetli öğretmenlerimize ve değerli çocuklarımıza teşekkür ederim. Sevgili çocuklarımızın tebeşirle çizdikleri o güzel kalpleri boyayan minik ellerinden öpüyorum” dedi.