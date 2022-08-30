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Avşa açıklarında özel yat karaya oturdu
Balıkesir’in Avşa Adasında Yiğitler Mahallesinde büyük liman mevkiinde özel bir yat kayalıklara çarptı.
BALIKESİR 30.08.2022, 14:59
Balıkesir’in Avşa Adasında Yiğitler Mahallesinde büyük liman mevkiinde özel bir yat kayalıklara çarptı.
Avşa Adası Yiğitler Mahallesinde Tifa isimli ve 17 metre uzunluğunda olan lüks yat seyir halindeyken bilinmeyen bir sebep ile kayalıklara çarptı ve karaya oturdu. Çevredekilerin ve balıkçıların yardımlarıyla limana çekilen özel yat tüm uğraşlara rağmen batmaktan kurtarılamadı.
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