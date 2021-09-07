Avrupalı gençler Sabahattin Ali Evi’ni gezdi

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ projesi kapsamında 6 ülkeden Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen gençler Edremit Belediyesi Sabahattin Ali Anı Evi’ni ziyaret etti.

Sui Generis Gençlik Grubu’nun bilgi bozukluğunu konu alan “Stop İnfodemic, Hold on To Reality” Erasmus+ projesi kapsamında Fransa, İtalya, Slovakya, Letonya, Almanya ve Bulgaristan olmak üzere 6 ülkeden gelen gençler Edremit’i gezdi. Edremit’in Hekimzade Mahallesi’nde Edremit Belediyesi’nin anı evine dönüştürdüğü yazar ve şair Sabahattin Ali’nin çocukluk yıllarını geçirdiği evi ziyaret eden gençler, Sabahattin Ali’yi tanımaktan ve evinde bulunmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ve A. Sıdıka Erke Etnografya Müze Sorumlusu Cumhur Dokur ve anı evi sorumlularının eşlik ettiği gençler projeye katkı sağladığı için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.