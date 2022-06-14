Avlu’dan sonra ikinci skate park Atatürk Parkı’na

Balıkesir’in dört bir yanında gençlerin verimli vakit geçireceği alanları artıran Büyükşehir Belediyesi; Avlu’dan sonra, ikinci skate parkı da Atatürk Parkı’na kuruyor. Son hızla devam eden çalışmalar tamamlandığında; amatör ve profesyonel kaykaycılar alandan rahatlıkla yararlanabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre ikinci skate parkı kazandırıyor. Altıeylül İlçesi, Atatürk Parkı’nda gençleri aksiyon ve adrenalinle buluşturacak olan ve tamamlanması heyecanla beklenen park, bin 250 metrekare alan üzerinde kurulu. Çalışmaların devam ettiği skate park, tamamlandığında Balıkesirli gençler skate parkta; spor, bisiklet, kaykay ve paten ile eğlenerek vakit geçirebileceği yepyeni bir alana sahip olacak. Hem amatör hem de profesyonel kay kay sporcularını ağılayabilecek şekilde tasarlanan park; spor, eğitim ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Bin 250 Metrekare alana kuruluyor

Sağlıklı genç nesiller için spor yapılmasını teşvik eden ve sporculara destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu Yaşam Merkezi’nin ardından Atatürk Parkı’na da yeni bir skate park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. bin 250 metrekare alan içerisine kurulan skate park, amatör ve profesyonel kaykaycıların yararlanabilecekleri şekilde dizayn edildi. İçerisinde Mega Quater, Flybox ve farlı boyutlarda Quater hızlanma rampaları ile Roll-inn, Funbox, havuz ve alt geçitte birbirini karşılayan rampaların bulunduğu Skate Parkın aydınlatma çalışmaları tamamlandı, peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor.

Gençlerin talebi üzerine yapılıyor

Oturma alanları oluşturulacağı, kamera sistemlerinin kurulacağı parkta gençlerin gösterilerini yaparken rahatlıkla kayabilmeleri ve enerjilerini yüksek tutabilmeleri için bluetoothlu bağlantı ile ücretsiz wifi sistemleri de hazır hale getiriliyor. Projenin gençlerin talepleri doğrultusunda yapıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’ndan Peyzaj Mimarı Semra Akçaer “Gençler heyecanla bu alanı kullanmak için bekliyorlar. Hem amatör hem de profesyonel kaykaycıları ağırlayabilecek şekilde dizayn ettiğimiz skate parkı kısa süre içerisinde tamamlayarak gençlerimizin kullanımına açacağız” dedi.