Av yasağı başladı

Denizlerdeki avcılık sezonu bugün itibari ile son buldu.

Balıkçılık av yasağı bu gece itibariyle devreye girerken, yeni av sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Bu sezon balık avcılığında istenilen seviyelere ulaşılamaması balık fiyatlarının artmasına sebep oldu. Erdek’te balık satışı yapan Turan Çotak, bu sezon balık çeşitlerinin az olması nedeniyle fiyatlarında vatandaşa yüksek geldiğini söyledi. Balıkçılar açısından çok parlak bir sezon yaşanmadığından yakınan Çotak, “Denizde balık beklenilen bollukta olmayınca bu sorun tezgahlara da yansıyor. Ancak fiyatların yüksek olmasına rağmen balık satışlarımız güzeldi. Gelecek sezonda balık daha bol olursa fiyatlarda düşer. Balık bol olsun ki halkımız da yesin, biz de satalım" diye konuştu.