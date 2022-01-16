Atık ürünler, hasta çocuklara umut oldu

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, atık ürünlerin geri dönüşümünü sağlayarak tekrar kullanıma kazandırmak ve doğayı korumak hedefiyle başlattıkları proje kapsamında elde ettikleri geliri, hasta olan çocuklara bağışladı.

BUBYO Uluslararası Ticaret 3.sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği çevreci proje ilgi gördü. Proje kapsamında yapılan çalışmalara esnaflar, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Projerin devam ettiğini anlatan grup sözcüsü Oğuzhan Demirbaş, “Takım çalışması dersi kapsamında Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İilban hocamız önderliğinde geri dönüşümü olan ve olmayan atıkları tekrar kazandırmak ve çevreyi korumak hedefiyle takım arkadaşlarım Meryem Erol, Enes Şükrü Akyabağ, Ömer Büyükyıldız ile birlikte projemizi başlattık. Proje kapsamında Burhaniye halkıdan ve esnafından, BUBYO Uygulama Oteli’nden, kız ve erkek KYK yurtlarından geri dönüşümü olan olmayan hayata ve doğaya tekrar kazandırabileceğimiz ürünleri topladık. Topladığımız ürünleri temizledik ve sponsorumuzun iş birliği ile ürünlerin tadilatı için gerekli araç, gereç ve boya malzemelerini aldık. Ürünlerin geri dönüşümü tamamlanırken sosyal medya hesaplarından sesimizi herkese duyurmaya ve bilinçlendirmeye yönelik paylaşımlarda bulunduk. Ürünlerimizi ve geri dönüşümünün önemini Burhaniye halkına ve öğrencilere anlatmak için Ören Meydan’da ve BUBYO’da stand açtık. Sergilediğimiz ürünlerden elde ettiğimiz geliri SMA hastası kardeşlerimize bağışta bulunduk” dedi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da, “Bu yıl Takım Çalışması dersimde 24 farklı proje ile toplumun hassasiyet gösterdiği ve farkındalık oluşturabileceğimiz projeler oluşturduk. Öğrencilerimle 3 aylık bir süreçte yoğun bir şekilde çalışarak projelerimizi sonuçlandırdık. Çevre temalı projelerimiz de oldu. Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerim de gerçekleştirdikleri projede çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla geri dönüşümün önemine vurgu yaptılar. Her bireyin çevreye karşı duyarlı olması gerekmektedir. Bizler öğrencilerimize sürekli çevreyi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde bu denli projeler yaparak bir nebze de olsa insanlarda çevreyi koruma bilinci oluşturmaya ve temiz bir çevre için de geri dönüşümün önemli olduğunu aşılamaya çalıştılar. BUBYO kirletmeden kazandırmaya devam edecektir, öğrencilerimi göstermiş oldukları çabadan dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.