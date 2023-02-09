‘Ateş’ yürek ısıtmak için çalışıyor

Pazartesi gece saatlerinde Osmaniye’ye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yıldız Arama Kurtarma Birliği, iki vatandaşı enkaz altından kurtarırken Ateş adlı kurtarma köpeği ise nokta atışı yeteneği ile bölgede büyük rol aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası tescilli labrador cinsi arama kurtarma köpeği Ateş’in de yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları dahilinde Osmaniye’de Salı sabah saatlerinde bir binada bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği ve JAK Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile beraber Osmaniye’de Metin Tamer Sitesi’nde yapılan çalışmada bir vatandaş daha sağ olarak çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş gücünü Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a genişletti.

409 görevli 370 araç

Depremin yaşandığı ilk günden bu güne kadar yardım malzemeleriyle dolu tır sayısı 100’e, görevli sayısı 409’a, teleskopik yükleyici, 5 tonluk kepçe, paletli kepçe, kazıcı yükleyici, ekskavatör ve vinçten oluşan iş makinelerinin sayısı 61’e, diğer araç sayısı ise 309’a ulaştı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin yaralarını sarmak için Osmaniye İli’nde görev alan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin uluslararası tescilli arama kurtarma köpeği Ateş isimli labrador cinsi köpek, enkaz altında yürekleri ısıtacak bir haber vermek için çalışıyor. ATEŞ, arama kurtarma ekiplerinin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.