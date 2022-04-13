Atatürk’ün Burhaniye’ye gelişinin 88.yıldönümü törenlerle kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 88. yıldönümü törenlerle kutlandı. Eski Kütüphane önünde toplanan vatandaşlar, Özgür Kanatlar Bandosu’nun eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürürken, meydanda yapılan törende de büyük coşku yaşandı.

Eski kütüphane önünden başlayan, dev bayrak ve Atatürk posteri ile düzenlenen kortej yürüyüşüne katılanlar alkışlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına geldi. Cumhuriyet Meydanında Kaymakam İlyas Memiş’in anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmanın ardından Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı. Törenlere, Kaymakam İlyas Menmiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli ile daire müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.