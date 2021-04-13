Atatürk’ün Burhaniye’ye gelişinin 87.yılı törenlerle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Balıkesir’in Burhaniye ilçesine gelişinin 87. yılı dönümü pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında çelenk sunumu ile başlayan törende daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Uğur Okulları Öğretmeni Gül Kıray yaptı. Kıray, ” Atatürk’ün Burhaniye’ye geleceğini önceden haber alan Burhaniyeliler Atalarına şükranlarını en güzel biçimde gösterebilmek gayretiyle heyecan içinde beklemeye başlamışlardır. Burhaniye halkı Atasını görmek, sevgi ve saygısını sunmak için sabırsızlanıyordu. Ellerindeki gaz lambaları ve fenerleri yakarak mutluluk içinde Atalarını beklemeye koyuldular. Nihayet o mutlu anı yaşama vakti gelmiş, Ayvalık istikametinden gelen arabanın ışıkları görünmüştür. Burhaniyeliler Atatürk’ü çığlıkları içinde el sallayarak karşılamışlardır” dedi. Konuşmanın ardından Öğretmen Sema Narin Mustafa Kemal’i Düşünüyorum adlı şiiri okudu. Törenin sonunda, gösteri yapan Misya Hak Oyunları ekibi de törenlere renk kattı. Törene, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve daire müdürleri, öğretmenler ile siyasi parti ilçe başkanları katıldı.