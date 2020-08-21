Atatürk ve Türk Bayrağının panosu tamir bekliyor
ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞININ PANOSU TAMİR BEKLİYOR
Balıkesir’in Erdek ilçesi Seyitgazi tepesinde bulunan dev Türk Bayrağı ve Atatürk resmi yıllardır karanlıklar içerisinde. 18 metre yüksekliğindeki hilal ve yıldız ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu pano yıllardır aydınlatılmayı bekliyor.
Erdek’in birçok noktasından görülebilen dev Türk bayrağının ve Atatürk’ün resminin aydınlatılması için gerekli çalışmanın yapılmaması vatandaşlarımızı üzüyor. Konunun defalarca dile getirilmesine rağmen Erdek Belediyesi’nin duyarsızlığı pes dedirtti. Alanda bulunan projektörün değiştirilmesi durumunda hilal ve yıldızı beyaz ışıkla aydınlatılarak geceleri de vatandaşları gururlandıran görsel bir tablo ortaya çıkarılması bekleniyor. Vatandaşlar yetkililere seslenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini ve bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istediler.
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