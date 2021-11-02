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Atatürk stadının açılış maçında kazanan Sındırgı Belediyespor

Sındırgı’da yenilen Atatürk stadında Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçla başladı.

BALIKESİR 02.11.2021, 09:34
Atatürk stadının açılış maçında kazanan Sındırgı Belediyespor

Sındırgı’da yenilen Atatürk stadında Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçla başladı.

Sındırgı Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de oynanan maçlarla amatör futbola gönül veren sporseverler yeniden Sındırgıda yenilenen Atatürk stadyumda yerlerini aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları yeniden başladı. Pazar günü Sındırgı Belediye spor ile Gönen Karşıyaka spor karşılaşmasında Sındırgı belediye spor 2-0 yenerek hem sahanın açılışı hem de sezonun ilk maçında galibiyet elde etti. Pandemi sürecinde yenilenen Atatürk stadyumda Gönen Karşıyaka sporu misafir eden Sındırgı Belediye spor kıyasıya mücede etti. Ev sahibi Sındırgı Belediyespor’un oyunu taraftarlar tarafından da beğenildi. Yenilenen Stat taraftar tarafından da Beğeni Topladı. Karşılaşmanın golleri ise 40. Dakikada güzel paslaşmalarla ceza sahasına giren Sındırgı Belediyespor Mesut Er’in güzel son vuruşuyla ilk yarıyı Gönen Karşıyakaspor karşısında 1-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında kornerden gelen ortaya vurduğu kafayla 47. Dakikada Caner Karabulut’tan geldi. Karşılaşmanın kalan kısmında gol sesi çıkmayınca Sındırgı Belediyespor hem sezonun açılış maçında hem de yenilenen stadındaki ilk maçını 2-0 kazanmış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile UEFA standartlarında suni çim saha, tribün iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları ile yenilen Atatürk Stadyumu da katılımcıların beğenisini topladı. Yenilenen sahanın açılış maçı olarakta sayılan bu maçın kazananı ev sahibi Sındırgı Belediyespor oldu. Atatürk Stadyumu çevresi aynı zamanda Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu ile de tam bir spor kompleksi oluşturacak.

Stadyumun yenilenmesiyle maçlara daha fazla taraftar geleceğini düşünen Sındırgı Belediyespor taraftarı şunları söyledi: “Stadyumun yenilenmesiyle bir sürü kişi gelmiş. Önceden bu kadar kişi gelmezken, stadyumun yenilenmesiyle Sındırgı halkımızın buraya dolduğunu taştığını görebiliyorsunuz. 2-0 yeniyoruz zaten şu an. Güzel ve keyifli geçiyor. Takımımızın arkasındayız. Şampiyonluğa kadar devam edeceğiz inşallah” dedi.

Takıma güvendiğini vurgulayan Sındırgı Belediyespor başkanı Tufan Gürlek maç hakkında şunları söyledi: “Böyle güzel bir stadın açılışında ilk maçı almamızdan ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum Sındırgıyı destekledikleri için. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz Şampiyonluk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Stadyumumuzda emeği geçen Ekrem Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü o kadar güzel bir stat yaptı ki her şey çok güzel.” Dedi.

Sındırgı Belediye Spor Kaptanı Burak Altay maçla ilgili şunları söyledi: “Sındırgı da 4. Senem Son senemde takım kaptanı oldum. İlk geldiğimde takımın en genciydim. Şimdi tecrübeli oldum. Takım kaptanı oldum. Sındırgıdan çok memnunum. Sındırgı halkından olsun, takımdan, yönetimden olsun. Maç çok iyiydi. Takım olarak çok iyi oynadık. Biraz heyecanlı başladık ama sezonun ilk maçı olur. Yani bu her sezonun ilk maçında böyle olur. Sonradan çok iyi topladık. Skor da geldi. Topu zaten ayağımıza aldık. Saz bizdeydi. İstediğimiz gibi yönlendirdik” dedi.

Eski bir Sındırgı Belediyespor futbolcusu olan İsmail Karataş’ta bugün maçı izleyenler arasındaydı. İsmail Karataş takımın oynadığı oyundan memnun olduğunu belirterek maç ve stad hakkında yorumlarda bulundu: “Ben İsmail Karataş eski Sındırgı Belediyespor topçusuyum. Maç güzeldi gerçekten. İlk maça göre güzel. Arkadaşlardan şampiyonluk bekliyoruz. O performansı da görüyoruz. Seyirci gayet çok iyiydi. Saha bizim zamanımızda böyle değildi. Şu an ki arkadaşlar gerçekten çok şanslılar. Biz oynasaydık çok güzel olurdu ama oynayamıyoruz yaşımız itibariyle. Çok geç kaldık. 10 sene geç gelseymişiz dünyaya daha iyiymiş” dedi.

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