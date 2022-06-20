Atatürk Şehir Hastanesi’nde anaokulu açıldı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde açılan Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu ilk öğrencilerini aldı.

Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu ilk öğrencilerini ağırladı. 125 öğrenci kapasitesi 5 öğretmen ve 2 yönetici kadrosu bulunan Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu cimnastik, temel spor becerileri, zumba, ritim, müzik ses eğitimi, halk oyunları, melodika eğitimi, satranç, müzik şan eğitimi ve ingilizce gibi eğitimler verecek olan yaz okulu programının yanı sıra okul öncesi eğitim, proje çalışmaları ve drama gibi etkinlikler sunacak.