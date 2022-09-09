Atatürk Şehir Hastanesi bölgesine çalışan otobüslere trafik düzenlemesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Şehir Hastanesi civarında yolcu ve araç hareketleri açısından daha verimli olması amacıyla trafik, ulaşım ve durakların mevcut yapılarını iyileştirip yeni düzenlemeler yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT), Atatürk Şehir Hastanesi civarında trafik, ulaşım ve durak düzenlemesi yaptı. Ulaşım sistemleri ve altyapısının geliştirilmesine yönelik uzun vadeli, ulaşım planlama çalışmaları ve yatırımları yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mevcut yapının iyileştirilerek yolcu ve araç hareketleri açısından daha verimli kullanımına yönelik önlemleri bir bir alıyor.

Tek yön - çift yön düzenlemeleri

Atatürk Şehir Hastanesi civarında trafik sirkülasyonunu daha verimli hale getirmek için yapılan trafik düzenlemeleri şöyle; 213. Sokak ve 211. Sokağın 172. Sokak kesişimine kadar tek yön, 209. Sokağın 190. Sokak istikametine doğru tek yön, 381. Sokağın 334. Sokak istikametine doğru tek yön olarak düzenlendi.

Sinyalize kavşak yer değiştiriyor

Trafik düzenlemesi nedeniyle Çayırhisar Kavşağındaki sinyalizasyon sistemi kaldırılacak. Yeni İzmir Yolu bağlantısına yapılacak olan 25 metrelik yol ve dönel kavşak sinyalize kavşak olarak düzenlenecek. Yeni açılacak olan 25 metrelik yol ise çift yön olarak planlandı.

Otobüs güzergâhları değişti

Atatürk Şehir Hastanesi etrafında yapılan çalışmalar da bölgeye ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının güzergahlarında değişikler meydana geldi. Mevcut bölgede çalışan; 45 GB Gündoğan - Bahçelievler - Hastane, 46 GB TTM - Bahçelievler - Hastane, 47TH TOKİ - Hastane, 47KH Kuvayi Milliye - Adnan Menderes - Hastane, 50H Paşaalanı - GOP - Hastane, 22 H TTM - Hastane, T4A TTM - Hastane ve M3 Paşaalanı - TTM - GOP - Hastane hatlarında mevcut güzergahlar ve indi/bindi noktaları revize edildi.