Atatürk Evi’ne ziyaretçi akını

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin benzerini inşa ettiren Karesi Belediyesi’nin projesi vatandaşlarca beğeni topladı. 10 Kasım’da açılışı yapılan Atatürk Evi’ni 6 Şubat’a kadar 13 bin 765 kişi ziyaret etti.

Karesi Belediyesi’nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Karesi Atatürk Evi’ni, 10 Kasım 2021- 6 Şubat 2022 tarihleri arasında 13 bin 765 kişi ziyaret etti. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin benzeri olan Karesi Atatürk Evi’ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Evin açılması için çok çaba harcadıklarını belirten Orkan, Atatürk Evi’ni herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi. Karesi Atatürk Evi’nin görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu anlatan Başkan Orkan, "Atamızın doğduğu evin benzerini yapmak ve geleceğe armağan etmek, her şeyden önce Kuva-yi Milliye Şehir Karesi’ye yakışırdı. 10 Kasım 2021 tarihinden 6 Şubat 2022 tarihi arasında 13 bin 765 kişi ziyaret etti. Evimizin kapıları, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıktır." dedi.

Atatürk Evi’nin Karesi’ye kazandırmasının pek çok açıdan önemli olduğunu belirten Başkan Orkan, evin geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında bir bağ oluşturması açısından önemine değindi. Karesi Atatürk Evi’ne toplumun tüm kesimleri ilgi gösterirken, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş koşullarına ve Atatürk’ün mücadelesine duyulan ilgi dikkat çekti.

Karesi Atatürk Evi hakkında bilgiler veren Başkan Orkan müzede bulunan bölümleri şöyle sıraladı: "Bahçesinin öğrencilerimizin etkinlik ve törenleri için uygun planlanması ile birlikte, İçerisinde: Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk’ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk’ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunmaktadır. İnanıyoruz ki Karesi Atatürk Evi yaşayan, canlı bir mekan olacaktır. Dilerim Karesi Atatürk Evi sayesinde Balıkesirimize ve Karesimize mütevazi de olsa değer katmayı başarmış oluruz ve sizlerin teveccühüne nail olmuş oluruz”