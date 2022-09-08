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Ata Kayalıkları’na 100. Yıl Doğa Yürüyüşü yapıldı
Balıkesir’in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı çeşitli etkinlikler ile sürüyor. Kutlamalar dahilinde doğa yürüyüşçüleri Ata Kayalıkları’na bir etkinlik düzenledi.
BALIKESİR 08.09.2022, 09:01
Balıkesir’in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı çeşitli etkinlikler ile sürüyor. Kutlamalar dahilinde doğa yürüyüşçüleri Ata Kayalıkları’na bir etkinlik düzenledi.
100. Yıl etkinlikleri dahilinde Atatürk Kayalıkları Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Yapılan yürüyüş etkinliğine çok sayıda doğa sever katıldı. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam etkinliğe katılan doğa yürüyüşçülerine sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.
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