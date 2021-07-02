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Aşırı sıcaklar Balıkesir’i bunalttı

Balıkesir’de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşınca vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

BALIKESİR 02.07.2021, 13:30
Aşırı sıcaklar Balıkesir’i bunalttı

Balıkesir’de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşınca vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Deniz kenarına gidemeyen Balıkesirliler, Atatürk Parkı’nda bulunan ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışıyorlar. Sokak hayvanları ise havaların sıcaklığından süs havuzuna girerek kaçıyorlar. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Balıkesir’de vatandaşlar sıcak havalardan bunaldığını söyledi. Deniz kenarına gitme imkanı bulunmayan İhsan Albahan: “Havalar baya sıcak ve nemli. Gidecek bir yer de yok. Burada gölge bulduk ve oturduk. 17 yaşındayım, ehliyetim de yok. Ondan deniz kenarına da gidemiyoruz. Burada serinlemeye çalışıyoruz” dedi. Ayşe Özkaya ise şu şekilde konuştu: “Havalar çok sıcak. Bizde buraya gölge olduğu için oturduk ve gelin çekimleri var onları izliyoruz."
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