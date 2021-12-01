Balıkesir’in Bandırma İlçesinde kuyumculuk yapan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, arkadaşının hediye ettiği göktaşını iş yerinde sergiliyor.

Bir arkadaşının ziyaretinde kendisine hediye edilen göktaşını iyi bir alıcısı çıkması durumunda satabşkeceğini belirten Metin Ok, "Bu gök taşı denilen cismin bana gelişi aslında bir arkadaş aracılığı ile oldu. Arkadaşın belediyede bir işi varmış, işini bitirdikten sonra bana uğramıştı sohbet ederken bende bir göktaşı var onun bir parçasını sana hediye edeceğim dedi bana. Doğrusu göktaşını alsam ne yaparım nerede kullanırım modundaydım. Sonra getirdi dükkanıma bıraktı, Bende onu aldım insanlar göktaşı görmüş olsunlar diye vitrininin bir köşesinde tutuyorum. Meraklılar soruyor bazen onların merakını gidermeye çalışıyoruz. Çok para yaptığını söylüyorlar. Bu işle ilgilenen arkadaşlar bizden ricacı oldular. İstanbul Tahtakale’ de bu işlerle ilgilenen varmı diye araştırmıştık. Çok efsane şeyler söylenmişti. Yurt dışındandan ABD den geliyorlar satın alıyorlar, şu kadar bu kadar para veriyorlar deniliyordu. Ama ben hediye de olsa böyle bir şeye sahip olacağımı hiç düşünmemiştim. Şu anda dükkanımda sergiliyoruz, ama şu ana kadar bunun maddi bir değerini göremedik. Bu satılıyor mu, satılmıyor mu bilmiyoruz. Satılıyor sa da, kaç para ediyor onu da bilmiyoruz. Öyle dekoratif amaçlı elimizde tutuyoruz. Meraklılarına gösteriyoruz, bir nevi amme hizmeti yapıyoruz. Ben ticaretle uğraşıyorum, alan olursa satarız. Tabiki iyi para veren olursa neden satmayalım. Tabi hediye eden arkadaşın iznini almadan olmaz. Bir fiyat belirlemedik. Bilmediğiniz bir şeyin de fiyatı olmaz. Şu anda sergiliyorum" diye konuştu.