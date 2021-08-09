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Arb Manaj, Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Balıkesirspor’da kiralık oynayan santrfor Arb Manaj ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

BALIKESİR 09.08.2021, 15:49
Arb Manaj, Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Balıkesirspor’da kiralık oynayan santrfor Arb Manaj ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Bandırmaspor’da yeni sezon için transfer çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, teknik kadronun raporları doğrultusunda istenen mevkilere sürpriz transferler yapılıyor. Bunlardan biri ise geçtiğimiz sezon Balıkesirspor’da kiralık oynayan Keçiörengücü’nden Arb Manaj. Bordo-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu ile 1 yıllığına kiraladı.

Manaj, kariyerinde çıktığı 81 maçta 37 kez ağları havalandırdı. Arb Manaj, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de de 12 gol, 2 asist ile oynadı.
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