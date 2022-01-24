Araç yandı şoförü kayıp

Balıkesir’in Gönen-Bandırma Karayolnun 5. kilometresinde park halindeki araç bilinmeyen sebepten yandı. Yanan aracın şoförü bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre Gönen - Bandırma Karayolu 5. Kilometresinde Tuazakçı Mahallesinde park halindeki 10 TM 463 plakalı araç bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi incelenirken, aracı kullanan şahısın kayıp olduğu belirtildi.