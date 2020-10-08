Araç sahipleri dolu yağışına hazırlıklı
BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİ İTİBARIYLA YAĞMASI BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU NEDENİYLE ARAÇ SAHİPLERİ GECEDEN İTİBAREN ÖNLEMLERİNİ ALDI.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğle saatleri itibarıyla yağması beklenen sağanak yağış ve dolu nedeniyle araç sahipleri geceden itibaren önlemlerini aldı.
Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi’nde bugün etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına ihtimali sürücülere geceden itibaren önlemlerini aldırdı. Bandırma’da gece saatlerinde bir çok araç sürücüsü park halindeki araçlarının üzerine evlerinde bulunan battaniye, halı, kilim gibi ürünleri örterek önlem alırken, bazı sürücülerin de araçlarını dolu hasarı oluşmaması için kartonla kapladıkları görüldü.
Araçlar zarar görmesin diye Kapalı Pazar Yerini açtılar
Gönen ilçesinde ise muhtemel dolu yağışında araçların zarar görmemesi için Gönen Belediyesi kentte bulunan Kapalı Pazar Yerini araç sahipleri için açarak araçların buraya park edilmesini sağladı.
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