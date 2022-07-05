Apartmanın 3. katından düşen kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3. kattan düşen engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Serkan K. (40) isimli kişi apartmanın 3. katından düştü. Olay üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serkan K.’nin engelli olduğu ileri sürüldü. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.