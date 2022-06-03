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Annelik Atölyesi’nin ilki tamamlandı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Uzman Psikolog, Sosyolog Ferda Sayın tarafından verilen "Annelik Atölyesi"nin ilki tamamlandı.

BALIKESİR 03.06.2022, 12:02
Annelik Atölyesi’nin ilki tamamlandı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Uzman Psikolog, Sosyolog Ferda Sayın tarafından verilen "Annelik Atölyesi"nin ilki tamamlandı.

Anneler için özel olarak tasarlanan bu atölyede anneler; çocuklarının hayatındaki rolü, farklı annelik tutumları, anne-çocuk ilişkisi üzerine pek çok içeriği interaktif bir ortamda edinme fırsatına sahip oldular.

Diğer annelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları atölyenin sonunda katılımcılar gördükleri eğitimden memnun ayrıldıklarını dile getirdiler.

Annelere; çocuk gelişimi, çocukla doğru ve sağlıklı iletişim kurma ve anne olarak kendilerinin farkında olmalarını sağlayan ipuçlarının verildiği atölyenin ikincisi 8 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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