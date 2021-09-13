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Anıl Uyanık dünya evine girdi

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık, Yasemin Hatice Dündar ile dünya evine girdi.

BALIKESİR 13.09.2021, 13:47
Anıl Uyanık dünya evine girdi

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık, Yasemin Hatice Dündar ile dünya evine girdi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık ve Yasemin Hatice Dündar görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliklerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, YDS Academy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Sarvan ve Karesi Belediye Meclis Üyesi Av. Engin Dedeleroğlu yaptı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz nikah töreni sırasında telefonla bağlanarak çifte mutluluklar diledi. Nikah törenine iş, siyaset, spor ve eğitim camiasından önemli isimler katıldı.

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