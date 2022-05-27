Anaokulu öğrencileri Koca Seyit Müzesi’ni ziyaret etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde anaokulu öğrencileri, Müzeler Haftası nedeniyle Koca Seyit Müzesini ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları’nda sırtlandığı 265 kiloluk top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayarak, savaşın gidişatını değiştiren, Osmanlı Ordusu’nun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı anısına mezarının da bulunduğu ve yaşadığı yere yapılan anıt ve müze ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Havran Yağmur Damlaları Anaokulu öğrencileri, hafta nedeniyle Kocaseyit Mahallesi’ne gezi düzenlediler. Okul müdürü Mahmut Çabuk öncülüğünde, burada müze, anıt ve mezarını ziyaret ederek mezarı başında da dua ettiler.

Çabuk, anıtta Çanakkale savaşlarında Koca Seyit’in yaptığı kahramanlıkları anlatarak, "Herkesin hayatında kahraman var. Çocukların hayatında da olmalı. Bu yüzden çocuklarımızın hayatına böyle bir farkındalık kazandırmak istedik" diye konuştu.