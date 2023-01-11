Altyapı borusuna sıkışan koyun kurtarıldı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında döşenen boruların içine sıkışan koyun, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Dursunbey’e bağlı Kızılcadere Mahallesi’nde altyapı çalışmaları devam ederken, H.B. isimli şahsa ait koyun, mahalle yola altına gömülü binlik koruge boru içerisine girerek sıkıştı. Sıkıştığı yerden itfaiyenin yoğun çabası sonucu kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi’nde yer altına gömülü binlik boru içerisine düşerek sıkışan koyun için Balıkesir İtfaiyesi seferber oldu. Küçükbaş hayvanın sahibinin talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye, altyapı boruları içindeki koyunu uzun uğraşlar sonucunda çekip çıkardı. Sıkıştığı yerden sağ salim kurtarılan koyun sahibine teslim edilirken, koyun sahibi H.B. itfaiye personeline teşekkür etti.