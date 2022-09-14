Altınova’da kurtuluşun 100. yıl coşkusu

Bütünşehir yasasıyla belediyesi kapatılarak belde statüsünden mahalle haline getirilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi, düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl coşkusunu yaşadı.

Sabah resmi törenle başlayan kutlamalar gün boyunca devam etti. Kurtuluşun yüzüncü yılı gece ve gündüz düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Altınova Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

“Bu onuru yüz yıldır yaşıyoruz”

Saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve çelenk sunumunun ardından günün anlamıyla ilgili konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihin en önemli zaferlerinden olan 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılının büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi. 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya’nın 29 Mayıs 1919 da ateşlediği ilk kurşun ile yanan bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin, 14 Eylül 1922’de Altınova’nın ardından 15 Eylül’de Ayvalık’ın kurtuluşuyla taçlandığını ve ülkenin işgal güçlerinden tamamen arındırıldığını vurgulayan Başkan Ergin, “Altınova ve Ayvalık o günden bu yana 100 yıldır bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi kavramlarına sonuna kadar sahip çıkmış, Atatürk ilke ve devrimlerinden küçük de olsa taviz vermeden duruşunu korumuş örnek şehirlerdir. Bize özgürlük, bağımsız Türkiye Cumhuriyet’inin yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Resmi törenlerin ardından; Altınova’da başlayan kutlamalar çerçevesinde; Altınova Belediye hizmet binasında “Milli Mücadele” sergisi” açıldı. Ardından Altınova Atatürk Kültür Merkezi’nde; eğitimciler Kemal Girgin ve Ömer Erdem “Milli Mücadelede Altınova’nın Yeri” konulu sempozyumda yüz yıl öncesi yaşananları izleyenlere aktardı.

Bir gün önce başlayan Altınova’daki kutlamalar dahilinde; 13 Eylül Salı günü Altınova Atatürk Kültür Merkezi’nde “Önce Vatan” isimli tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluştu. 14 Eylül Altınova’nın yüzüncü kurtuluş günü, ünlü sanatçı Soner Olgun akşam saatlerinde vereceği konser ile sona erecek.