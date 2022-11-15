Altıeylül’e modern kapalı pazar

Altıeylül’ün ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üreten ve bu doğrultuda yapılan planlamaları yatırıma dönüştüren Altıeylül Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Plevne Mahallesine kazandırılacak Kapalı Pazar Yeri’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Altıeylül Belediyesi’nce Plevne mahallesine ve ilçeye kazandırılacak olan kapalı pazar, 46 pazar tezgahı, 4 kapalı dükkan, millet kıraathanesi, 600 kişilik düğün salonu, restoran, teras kafe, 78 araçlık kapalı otopark, etkinlik alanları, etüt odaları, toplantı salonu, mescit ve ortak kullanım alanları ile birlikte 7 bin 200 metrekarelik büyük bir alana sahip.

Avcı: Yatırımlarımızın amacı hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek

Altıeylül Belediyesi olarak, bütün mahallerde her yaştan insanın faydalanabileceği, Altıeylül’e değer katan tesisler inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: Pazar alanları, en çok önem verdiğimiz, üzerinde en çok durduğumuz konular arasında yer alıyor. Gerek mevcut pazar yerlerimizin standartlarını yükselterek bu alanları daha modern, daha konforlu hale getirmek gerekse ihtiyaç olan bölgelerimize yeni pazar yerleri kazandırmak adına geniş çerçeveli bir çalışma yürütüyoruz. Bir süredir ihale sürecinde sorun yaşadığımız Plevne Kapalı Pazar’ımızın ihalesini sonuçlandırarak inşaatına da hızlı bir şekilde başlamış olduk. Gönül isterdi ki pazarımızı daha erken milletimizin hizmetine sunalım ancak yüklenici firmalarda gecikmeler yaşandı. Ben bu konuda göstermiş oldukları sabır ve anlayış için esnafımıza ve mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Dedi. Plevne Kapalı Pazar’ın haftanın 7 günü hizmet vereceğini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: Plevne Kapalı Pazarıımız son derece modern ve içerisinde millet kıraathanesinden, düğün salonuna, kapalı otoparkına, etüt salonlarından kafe ve restoranına kadar içerisinde vatandaşlarımıza hizmet edecek birçok sosyal donatı bulunmakta. Vatandaşlarımız haftanın 7 günü alışverişlerini yapabilecekler, hem de diğer sosyal imkanlardan faydalanabilecekler. Plevne Kapalı Pazar Yerimizin esnafımıza, bölge halkımıza ve Altıeylül’ümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.