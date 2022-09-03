Altıeylül’e gurur kaynağı oldular

Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin Millet Kıraathanelerinde sınava hazırlanan gençler bu yıl da Balıkesir’i en iyi şekilde temsil ederek ülke çapında dereceye girdiler.

Altıeylül Belediyesi Balıkesirli gençlerin eğitim-öğretim hayatında büyük başarılara imza atmasında önemli rol oynamaya devam ediyor. Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’nde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ile bir araya gelerek sohbet etme imkânı bulan öğrenciler, ülke çapında dereceye girerek Balıkesir’i temsil etmiş olmanın gururunu yaşadılar. Lise ve üniversitesi sınavlarına hazırlanan gençlerin rahatça ders çalışabildiği; gerek kaynak gerekse imkânlar açısından donanımlı olan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi, Sultan Alparslan Kültür Evi ile İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi’nin kütüphanelerinde geçirdikleri verimli zamanları sonunda meyvelerini verdi.

Hediyeler Başkan Avcı’dan

Toplamda 40 öğrenci ile gerçekleşen buluşmanın ardından ülke çapında ilk 1000’e giren 9 öğrenci, LYS’de Balıkesir’de dereceye giren 7 öğrenci ile birlikte Altıeylül bünyesindeki kütüphanelerde ders çalışarak dereceye giren diğer öğrenciler Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Başkan Yardımcıları, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren’in elinden hediyelerini aldılar. Balıkesir’i ülke çapında en güzel şeklide temsil eden öğrenciler ile bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Avcı “Şehrimize kazandırdığımız Millet Kıraathanelerinin kütüphanelerindeki uygun ders çalışma ortamlarından yararlanarak üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazanan, aynı zamanda ilk binde yer alan, ayrıca LGS’de üstün başarı göstererek bizleri gururlandıran öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Programımıza katılan Kaymakamımız Sayın Turgay Hakan Bilgin’e ve Milli Eğitim Müdürümüz Çetin Keren’e de ayrıca teşekkür ediyor, kardeşlerimize başarılarla dolu sağlıklı bir hayat dileyerek hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.