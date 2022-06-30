Altıeylül’den ortak istişare toplantısı

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde 13 merkez ve 81 kırsal mahalle olmak üzere toplam 94 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belirli periyotlarla düzenlen muhtarlar toplantısının sonuncusu Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’in de katılımlarıyla Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti. Milli iradenin ve demokrasinin temel taşları olan 94 mahalle muhtarıyla birlikte devletin diğer kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı istişare toplantısında karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak Altıeylül için iş birliği ile yapılabilecek konular ele alındı.

Başkan Avcı “Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Altıeylül’de hizmet kalitesini artırarak vatandaşlar için daha yaşanabilir bir Altıeylül tasarlayan Belediye Başkan Hasan Avcı liderliğinde merkez kırsal ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü çalışmaları ile göz doldururken demokrasinin temel taşları olan muhtarlar tarafından da takdir topluyor. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısında Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya fikir ve isteklerini ileten muhtarlar, istişare toplantısının kendileri için çok verimli geçtiğini dile getirdi. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısı ile ilgili konuşan Başkan Avcı “Kaymakamımız Sayın Turgay Hakan Bilgin ve muhtarlarımızın katılımıyla Altıeylül’ümüzün ihtiyaçları noktasında istişarelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah, hep birlikte el ele vererek ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.