Altıeylül’den asfalt seferberliği

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez ile kırsal mahallelerde bulunan yollarda asfalt yapım ve iyileştirme çalışmalarına başlıyor.

Yaklaşan kış ayı öncesinde merkez ile kırsal mahallelerde bulunan yolların asfalt yapım ve iyileştirme çalışmalarına başlayan Altıeylül Belediyesi, vatandaşların konforu için 7/24 esasına göre Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde bulunan yollarda başlatılacak olan asfalt çalışmaları ile vatandaşların kötü hava şartlarında ulaşım sorunu yaşamaması adına harekete geçen Altıeylül Belediyesi, hazırlıklarını hızlandırdı.

Asfalt yenileme, yol iyileştirme ve yeni asfalt yapım çalışmaları kapsamında sürdürülen çalışmalar ile daha yaşanılabilir bir Altıeylül için Fen İşleri Müdürlüğü aracılığı ile çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaların hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan kış hazırlıklarına da hız verdi. Aydınlar Sokak, 103. Sokak, 118. Sokak, Balıklı, Lojmanlar Sokak, Atalar Caddesi, Evren Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Atatürk Caddesi, Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Karabekir Caddesi, Ertuğrul(Bayındır) ve Kozderegüven yollarında yaklaşık 10 bin metrelik asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Daha yaşanılabilir bir Altıeylül için vatandaşlarımızın konforunu en ön planda tutuyoruz. Yaklaşan kötü hava şartlarında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için planlamalarımızı yaparak çalışmalarımıza ivedi olarak başlamayı planlıyor, onların ihtiyaçları doğrultusunda da çalışmalarımızı 7/24 sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.