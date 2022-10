Altıeylül’de Türkiye ve dünya gündemi tartışıldı

Balıkesir’de 2.nci Altıeylül Kitap Fuarı’nın ilk söyleşisinde Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik, Gazeteci Zafer Şahin ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet Hasan Can Kültür Merkezi’nde Altıeylül sakinleri ile buluştu.

Bu yıl 2.ncisi düzenlenen Altıeylül Kitap Fuarı’nda vatandaşlar ile 78 yayınevini; on binlerce kitabı; değerli isimleri ve yazarları 75’inci Yıl Parkı ile Hasan Can Kültür Merkezi’nde bir araya getiren Altıeylül Belediyesi, 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nın ilk söyleşisinde Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik, Gazeteci Zafer Şahin ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’i Hasan Can Kültür Merkezi’nde konuk ederek Balıkesirlilerle buluşturdu.

Türkiye ve dünya gündemi tartışıldı

Hasan Can Kültür Merkezi’nde Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in moderatörlüğünde Gazeteci Zafer Şahin ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in katılımlarıyla gerçekleşen konferansta Türkiye ve dünya gündemi; yeni dünya düzeni; enerji savaşları; sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen algı operasyonları ve ekonomi üzerine değerli bir söyleşi yapılarak bugüne ve yarına dair konular tartışıldı. Konferans ile 2.nci Altıeylül Kitap Fuarı’nın ilk söyleşisini verimli bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Hemşehrimiz Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in moderatörlüğünde Hasan Can Kültür Merkezi’mizde Gazeteci Zafer Şahin ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ile birlikte güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendilerine ve söyleşiye katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.