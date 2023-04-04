Altıeylül’de sokak hayvanları unutulmadı

Hayvan hakları konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artması için çalışmalara öncelik veren Altıeylül Belediyesi, ilçedeki bazı noktalara mama ve kulübe dağıtımı yaptı.

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, tarafından ilçedeki farklı noktalar belirlendi. Daha sonra bu noktalara mama ve kulübe dağıtımı gerçekleştirildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün bünyesince yapılan köpek kulübesi ile kedi evleri çeşitli noktalara konuldu. Peygamber Efendimiz, “Hayvanlar, Allah’ın dilsiz kullarıdır, onlara merhametle yaklaşın.” buyurmuştur. Bizlerde faaliyetlerimiz çerçevesinde sokak hayvanlarının soğuktan korunması için Altıeylül İlçesi sınırları içerisinde çeşitli noktalara kedi ve köpek kulübeleri bıraktık. Beslenme noktalarına ve kırsal alanlara yem ve mama bırakarak, onları korumaya çalıştık” diye konuştu.