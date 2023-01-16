Altıeylül’de Mahalle ligi kupa töreni gerçekleşti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçe ve kırsal mahallelerdeki katılımcılar ile kurulan Mahalle Ligi Turnuvası’nın Altıeylül ödül töreni gerçekleşti. Ödül törenine Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, Altıeylül Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Akan, protokol üyeleri ve takım taraftarları katıldı.

Ödül töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi olarak gençliğe ve spora büyük önem verdiklerini söyleyerek, Altıeylül finallerinden il finallerine yükselen takımları il finallerinde başarılı olmaları halinde Altıeylül Belediyesi olarak ayrıca ödüllendireceklerini belirtti. Başkan Avcı: “Bizler gençlerimizin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durarak enerjilerini eğitimlerine ve spora vermelerini istiyor, bu amaçla onlar için birçok proje ve çalışmayı hayata geçiriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, zamanı geldiğinde güzel ülkemizi onlara emanet edeceğiz. Bizler onlara güveniyor ve her zaman gençlerimizin yanında olarak destek olmaya devam ediyoruz. Buradan Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren, mücadele eden tüm takımları kutluyor, daha nice başarılar diliyorum” dedi.

Ödül töreninde konuşan Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, “Ben buradan Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Altıeylül Belediyemize, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze böyle anlamlı ve değerli bir projeyi başlattıkları için çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri adına bu örnek projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, katılan, dereceye giren tüm takımları tebrik ediyorum” dedi.

Kupa töreni dereceye giren ve şampiyon olan takımların kupalarını almasıyla sona erdi.