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Altıeylül’de keçecilik sanatı yeniden hayat buluyor

Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde açılan keçe kursu ile unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat tekrar canlandırılıyor.

BALIKESİR 19.02.2022, 14:27
Altıeylül’de keçecilik sanatı yeniden hayat buluyor

Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde açılan keçe kursu ile unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat tekrar canlandırılıyor.

Altıeylül Belediyesi kadınların üretimdeki ve ülke ekonomisindeki yerini belirleyen projeleriyle onlara destek olmaya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği kurslar ile çalışma hayatının içinde aktif bir şekilde yer alan kadınlar, ekonomiye de can vermeye devam ediyor. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde düzenlenen kurslardan bir tanesi olan keçe kursu ile de kadınlar Tepme Keçecilik zanaatını en ince ayrıntısına kadar öğreniyorlar.

Altıeylül Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak verilen kurslarda yetişen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, kurs sonunda aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerle öğrendikleri zanaatı hayatta tutarak ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Kurslarda eğitim veren hocalar alanlarında uzman ve tecrübeli birer eğitmen olarak kursiyerler ile zanaatlarını paylaşarak bu zanaatın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyorlar. Tepme Keçe zanaatında Türkiye’nin ve Balıkesir’in önemli zanaatkârlarından biri olan Hülya Görmezoğlu da Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde eğitim veren değerli hocalardan bir tanesi olarak görev yapıyor. Bilinen keçe yapımına ecoprint uygulamalarıyla farklı bir bakış açısı kazandıran Görmezoğlu “Burada tamamen geleneksel ve özgün çalışmalar yapıyoruz. Dış giysileri ve ev yaygıları gibi aklınıza gelebilecek her şeyi arkadaşlarımız burada icra ederek gelecek kuşaklara aktarıyorlar. Ürünlerimizi zeytinyağı, sabun, ılık su ve vücudumuzun uyguladığı basınçla yani tepme sistemiyle üretiyoruz. Ürünlerimizde herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Organik olmayan bir boyamız da yok. Her şeyimiz tamamen doğal olduğu için de vücudumuzun ısını korumamıza yardımcı oluyor. Hasan Başkanımız da zaman zaman bizleri ziyaret ederek desteklerini esirgemiyor. Kendisine bizlere bu imkânı sundukları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Yelek, şal, eldiven, ceket, çizme ve farklı kullanım alanı olan aksesuarların üretildiği keçe kursu sayesinde bu zanaatı korumayı hedeflediklerini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizde düzenlemiş olduğumuz kıymetli kurslardan bir tanesi de keçe kursumuzdur. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz hem bu zanaatın yaşaması için çaba sarf ederken hem de üretim yaparak doğrudan ekonomiye katkıda bulunabiliyorlar. Bizler de onların bu gayretlerinin sonuna kadar arkasında durarak imkânlar dâhilinde desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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