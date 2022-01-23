Altıeylül’de karla mücadele devam ediyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde izledi. Vatandaşların kar yağışından dolayı mağdur kalmaması için 24 saat esasına göre çalışmaların planlandığını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 444 06 09 numaralı Altıeylül Çözüm Merkezi ve 0533 154 01 01 numaralı WhatsApp ihbar hattı aracılığıyla vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.

Belediye ekipleri 7/24 çalışıyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen kar ile mücadele faaliyetleri kapsamında Altıeylül’de meydana gelebilecek ulaşım, altyapı ve üstyapı sorunları önlenerek vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmesi için mücadele veriliyor. Özellikle kırsal mahallelerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçen Altıeylül Belediyesi, kötü hava şartları bitene kadar 7/24 vardiya usulüyle sahadaki personeli ile görev almaya devam ediyor. Hafta sonu başlayan kar yağışı sonucu Ayşebacı, Köseler, Yakupköy, Karamanköy, Köylüköy, Akarsu, Balıklı, Çandır, Mahmudiye, Yenice, Ayvatlar, Karakaya, Eşeler, Pamukçu, Cinge, Bozen, Sivatpınar, Kiraz, Çaltılı, Dişbudak, Kabaklı, Gökköy, Çukurhüseyin, Kozoren, Karamanlar, Karakavak-Yörükkışla, Dereçiftlik, Macarlar, Beşpınar, Kavakdere, Halalca, Ovaköy, Aslıhan, Aslıhantepecik, Ovabayındır, Esenli, Atköy, Paşaköy, Orhanlı, İnkaya ve merkez kırsal ayrımı yapmadan Altıeylül’ün her yerinde karla mücadele ekipleri görev almaya devam ediyor.

Tüm ekipler seferber edildi

Kar ile mücadelesine hız kesmeden devam eden Altıeylül Belediyesi, gece ve gündüz olmak üzere vardiya usulüyle ekiplerini sahada hazır tutuyor. Altıeylül Belediyesi envanterine kattığı yeni iş makinelerinin de aralarında olduğu gündüz vardiyasında 2 adet kırsal beko-loder, 2 adet merkez beko-loder, 3 adet greyder, 2 adet tuzlama makinesi, 1 adet loder, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet mini kazıcı yükleyici, 2 adet çift kabin kamyon, 2 adet çift kabin kamyonet; gece vardiyasında ise 2 adet greyder, 2 adet beko-loder, 2 adet tuzlama makinesi, 1 adet loder, 1 adet paletli ekskavatör ve 2 adet çift kabin kamyon ile olumsuz hava şartları bitene kadar sahada görev yapmaya devam edecek.

Başkan Avcı karla mücadele çalışmalarını inceledi

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen ve mücadeleye bizzat katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Geçen kış oldu gibi bu kış da olumsuz hava şartları karşısında vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına Altıeylül Belediyesi olarak sahadayız. Ekiplerimiz gece ve gündüz olmak üzere vardiya usulüyle 7/24 esasına göre görevlerini icra ederken Altıeylül Çözüm Merkezi’miz de gelen ihbarları sahadaki ekiplerimize bildirerek sorunun en hızlı bir şekilde çözülmesi hususunda ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Tekrar hatırlatmak gerekirse vatandaşlarımız hangi hususta olursa olsun 444 06 09 numaralı Altıeylül Çözüm Merkezi ve 0533 154 01 01 numaralı WhatsApp ihbar hattımız aracılığıyla bizlere ulaşarak yardım talebinde bulunabilirler” dedi.