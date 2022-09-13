Altıeylül’de Cumhuriyetin 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı

Altıeylül Kurtuluş Festivali 8 gün süren 100’üncü yıl kutlamalarının ardından akılda kalan büyük organizasyonları ile son buldu.

Adını Balıkesir’in kurtuluşundan alan Altıeylül Belediyesi hayata geçirdiği projeler ve düzenlediği etkinlikler ile isminin hakkını vermeye devam ediyor. Genç-yaşlı tüm kesimlere hitap edebilen, dinamik kadrosu ile dur durak bilmeyen, vizyon projeleriyle Balıkesir’i tüm Türkiye’de temsil eden, tarım ile hayvancılıkta örnek projelerle çiftçinin yanında olan ve onlara öncülük eden, en büyük yatırımın geleceğe yapılmış yatırım olduğu bilinciyle çocuklara ve gençlere yönelik projelere imza atan Altıeylül Belediyesi son olarak Balıkesir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında gündeme damgasını vurdu.

Dolu dolu bir 8 gün oldu

Balıkesir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında Altıeylül Kurtuluş Etkinliklerinde 4 Eylül’de 14. İsmail Akçay Yol Koşusu ile başlayan festival İlkay ve Loccaband Konseri, Can Çakmakçı Konseri ve Tuğçe Kandemir Konseri; 5 Eylül Burak Kalaycı Konseri, Yoklukta Gider Konseri, Mösyö Konseri; 6 Eylül Zafer Yolu 100. Yıl Konseri Umut Akyürek, İsmail Altunsaray, Seher Çelik, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Devlet Türk Halk Müziği Korosu; 7 Eylül Alaturka Akşamlar TRT MÜZİK Canlı Yayını ile İsmail Özkan, Mine Geçili ve Ali Çakar; 8 Eylül Süt Kardeşler ile Süheyl-Behsat Uygur Tiyatrosu; 9 Eylül Bahçedeki Sandal Konseri, Tarık Balas Konseri, Majör Kumpanya; 10 Eylül Bir Hilal Uğruna oyunu ile İzmir Kültür Sanat Tiyatrosu; 11 Eylül Teletabiler-Rock Konseri, Bodoslama Konseri ve son olarak şehir dışından misafirlerin de katıldığı herkes tarafından beklenen Mustafa Ceceli’nin büyük konseriyle Altıeylül Kurtuluş Festivali güzel bir kapanış yaptı.

Fuar günlerini anımsattı

Tülütabaklar, konserler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerin sergilendiği Altıeylül Kurtuluş Festivali renkli görüntülere sahne olurken Balıkesir Fuarı’na vatandaşların duyduğu özlem de Altıeylül Belediyesi’nin Balıkesir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında düzenlediği Altıeylül Kurtuluş Festivali ile son buldu. Fuar günlerini anımsatan büyük bir organizasyona imza atarak tüm ekibiyle birlikte yüzlerinin akıyla bu işin de altından kalktıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Balıkesir’imizin kurtuluşunun 100’üncü yılında vatandaşlarımıza Kuvâ-yi Milliye ruhunu tekrar hissettirmenin yanı sıra festivalimiz boyunca çeşitli etkinlikler ve konserler ile güzel bir 8 gün geçirmelerini istedik. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimizi herkese göstererek Altıeylül Kurtulluş Festivali’mizde Balıkesir’imizin kurtuluşunun 100’üncü yılını hep birlikte kutladık. Festivalimizde emeği geçen başta mesai arkadaşlarımım olmak üzere katkıda bulunan ve katılan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.