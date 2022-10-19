Altıeylül’de çocuklar sporla büyüyor

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği koşuda 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflar yarıştı.

Altıeylül’de gençler ile çocukların spora teşvik edilmesi ve sportif faaliyetlerin kırsal mahallelerde de merkez mahallelerde olduğu gibi sürdürülebilmesi için Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Balıklı Mahallesi’nde organize edilen atletizm şenliği etkinliklerinde Cumhuriyet Koşusu Kros Müsabakalarında Balıklı Ortaokulu’nun ev sahipliğinde koşuya toplamda 7 kırsal mahalle okulu ve 125 çocuk katıldı. 800, 1000, 1200 ve 1500 metre olarak gerçekleştirilen koşuda ise dereceye girenler Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren’in elinden ödüllerini aldılar.

Altıeylül çocukları spora teşvik ediyor

Cumhuriyet Koşusu Kros Müsabakalarında Karamanköy, Köylüköy, Halhalca, Yakupköy, Ovaköy ve Çandır okulları 800, bin, bin 200 ve bin 500 metrelik mesafelerde birbiriyle centilmence yarışarak müsabakaları tamamlarken birinci olmak için ise kıyasıya mücadele ettiler. Altıeylül’de genç nesilleri spora teşvik etmek için çalışmalarını çeşitli spor dallarında devam ettirdiklerini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Yarınlarımız olan genç nesilleri yetiştirirken kültür-sanat faaliyetlerinin yanı sıra onları sağlıklı yaşama özendirerek kötü alışkanlıklardan korumanın da yollarını arıyoruz. Sportif faaliyetlerimizle de onları spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde artırmak istediğimiz sportif faaliyetleri de bu ve buna benzer organizasyonlarla yaygınlaştırarak genç nesilleri spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün de burada Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’müz ile birlikte Altıeylül Kaymakamlığımızın himayesinde Cumhuriyet Koşusu Kros Müsabakaları’nı düzenleyerek nihayete erdirdik. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere müsabakalara katılan tüm çocuklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.