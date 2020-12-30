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Altıeylül’de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda 71 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
BALIKESİR 30.12.2020, 13:52
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda 71 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imâl ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.C., R.S., Y.E.I. ve S.I. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 71 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.
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