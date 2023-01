Altıeylül yarıyıl tiyatro şenliği başladı

Altıeylül Belediyesi 2. Altıeylül Yarıyıl Şenlikleri dahilinde düzenlenen sinema şenliğine çocukların ve ailelerinin ilgisi çok yoğun oldu. Toplam 21 seans sinema gösterimine yaklaşık 8 bin 400 izleyici katıldı.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 23 Ocak-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen sinema şenliğinde gündüz çocuklar, akşamları ise aileleri eğlenceli vakit geçirdiler. Çocuklar ve aileleri çok mutlu olduklarını belirterek sinema şenliği için Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkürlerini iletti.

İlki geçen yıl yapılan Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliğinin ikinci haftası Hasan Can Kültür Merkezinde “Ben Mimar Sinan” adlı yetişkin oyunu, “Kurbağa Prens” adlı çocuk oyunu ve “Paraya Hayır” adlı yetişkin oyunu ile başladı. 4 Şubat Cumartesi gününe kadar birçok ünlü oyuncunun yer alacağı çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları Hasan Can Kültür Merkezinde tiyatroseverler ile buluşacak. Kurbağa Prens, Hangisi Arkadaşım, Bir Park Hikayesi, Mızıkacılar Bremende, Akrobat Kardeşler ve Hacivat ile Karagöz Sokaklarda adlı çocuk tiyatroları saat 12.00 ve 14.00’da olmak üzere günde 2 seans sahnelenecek. Birbirinden değerli ve ünlü oyuncular tarafından sahnelenecek olan Paraya Hayır, Sen Gülersen, Amele, Sahne Rüzgarları, Seninle Evlenir miyim, Kelepçe Kullanma Kılavuzu adlı yetişkin tiyatroları ise her akşam saat 20.00’da Hasan Can Kültür Merkezinde tiyatroseverlerin huzuruna çıkacak.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı çocuklar ve aileleri için düzenledikleri Altıeylül Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği’nin yoğun ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek “ Çocuklarımız ilk yarıyılda çok çalıştılar. Onlara doyasıya eğlenecekleri bir şenlik hazırlamak istedik. Şenliğimizin ilk haftasında sinema gösterimleri ile çocukları ve ailelerini Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezimizde ağırladık. Şimdi de onları Hasan Can Kültür Merkezinde 4 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek tiyatro festivalinde misafir edeceğiz” dedi.