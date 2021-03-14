banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hollanda salgın gölgesinde sandığa gidiyor
Hollanda salgın gölgesinde sandığa gidiyor
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Andımız artık okunmayacak!
Andımız artık okunmayacak!

Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Balıkesir Merkez ilçelerinin, içme suyu şebeke hattındaki CTP borularda arıza oluşması dolayısıyla yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla yapılan yeni içme suyu şebeke hattı çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleştirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanacak.

BALIKESİR 14.03.2021, 14:25
1
Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Balıkesir Merkez ilçelerinin, içme suyu şebeke hattındaki CTP borularda arıza oluşması dolayısıyla yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla yapılan yeni içme suyu şebeke hattı çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleştirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; Altıeylül ilçesinin 3’te 2’sinin, Karesi ilçesinin 3’te 1’inin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı’ndan gelen içme suyu şebeke hattında sıklıkla arıza veren borular yüzünden mağduriyet yaşamasının önüne bir an önce geçilebilmesi amacıyla 6 ay önce yaklaşık 14 milyon bedelle başlatılan Düktil Font Boruları döşeme çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından kontrollü bir şekilde yürütülen Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 2 bin 718 metre 1000mm ve 400 mm çaplarında içme suyu şebeke ana hattı ve 2 bin 886 metre içme suyu (HDPE) şebeke hattı, 200 içme suyu abone bağlantısı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı, 109 muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantısı olmak üzere; toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı ve sanat yapıları çalışmaları tamamlanıyor.

Yapımı tamamlanacak olan yeni içme suyu hattı sayesinde meydana gelen anlık arızalar sebebiyle oluşan uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilerek Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanacak.

Bağlantı çalışmaları dolayısıyla 16 Mart’ta su kesintisi yaşanacak

Ana boru (1000 mm) bağlantı çalışmalarının yapılacağı; Altıeylül ilçesi; Aslıhan Tepeciği, Aslıhan, Ovaköy, Yakupköy, Halalca, 1.Gündoğan, 2.Gündoğan, Gümüşçeşme, Hasanbasri Çantay, Plevne, Bahçelievler, Kasaplar, Gaziosmanpaşa, Hacıilbey, Altıeylül, Sütlüce (Soma Caddesi) ve Karesi İlçesi; Eskikuyumcular, Dumlupınar, Karesi, Hacı İsmail, Yıldırım, Akıncılar, Hisariçi ve Karaoğlan Mahallelerinde 16 Mart Salı günü 01.00 ile 23.00 saatleri aralığında su kesintisi yaşanacak.

Kesinti süresince arozözlerle su dağıtılacak

Kesinti süresince arozözlerle; Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Pazarı önü, Plevne Mahallesi Plevne Camisi önü, Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi Yunus Emre Camisi önü ve Hasan Basri Çantay Mahallesi Zağnos Paşa Okulu önünde su dağıtımı yapılacak.
Yorumlar (0)
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. İstanbulspor 26 47
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Ümraniye 26 37
10. Bandırmaspor 26 35
11. Bursaspor 25 34
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 27 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 27 38
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 28 33
15. Burnley 29 33
16. Newcastle 28 28
17. Brighton 27 26
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Levante 27 35
9. Athletic Bilbao 26 33
10. Celta de Vigo 26 33
11. Granada 26 33
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 26 22
20. Huesca 26 20