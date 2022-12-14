Altıeylül sokaklar ilmek ilmek işleniyor

Altıeylül Belediyesinin üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son 3 yılda 1 milyon 85 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi ilçeyi ilmek ilmek işliyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda yaşamaları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” Dedi.

Bunun yanında Altıeylül Belediyesi tarafından son 3 yılda 70 bin metre bordür, 364 bin metre yol alt yapı çalışması, 28 km sıcak asfalt, çalışması yapıldı. Birçok mahallede ise beton kilit parke taşı işlemi tamamlanırken, ihtiyaç olan mahallelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz

Altıeylül Belediyesinin kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 milyon metrekareden fazla kilitli parke taşının Altıeylül ile buluştuğunu söyleyen Başkan Avcı: "94 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza aynı kalitede hizmet götürme gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyor, bu doğrultuda 2023 yılında yeni yapacağımız ihalelerle yol sorunlarını büyük ölçüde çözmek istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Başkan Avcı’ya teşekkür

Altıeylül Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden Altıeylül sakinleri Başkan Avcı’ya ve Altıeylül Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.