Altıeylül Ortaokulu’ndan büyük başarı

Balıkesir’in en eski okullarından biri olan Altıeylül Ortaokulu, LGS sınavında elde ettiği derece ile büyük takdir toplamayı başardı. Sınava giren 201 öğrenciden 62’sini tercihli okullara yerleştirmeyi başaran Altıeylül Ortaokulu aynı zamanda il üçüncülüğü ve ilçe birinciliği derecesiyle başarısını perçinledi.

Balıkesir’in köklü okullarından Altıeylül Ortaokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda gerçekleştirilen LGS sınavında elde ettiği başarıyla adını bir kez daha başarı tablosuna yazdırmayı başardı. 201 öğrencinin LGS sınavına katıldığı Altıeylül Ortaokulu 62 öğrencisini tercihli okullara kaydettirmeyi başarırken; elde ettiği bu başarıyla hemen hemen her 3 öğrencisinden birisini tercihli okullara gönderdi. Yüzde 0,05’lik dilime giren bir öğrenci İl genelinde 3’ncü olup aynı zamanda Altıeylül ilçesinde birincilik elde ederken, 4 öğrenci yüzde 1’lik dilime girerek BİGEP Ödül töreninde kürsüye çıkmaya hak kazanan Altıeylül Ortaokulu her yıl sergilediği bu başarısını tekrarlayarak sürdürülebilir başarı da örnek olmayı başardı.

2021-2022 LGS sınavı sonuçlarına göre 1 öğrencisini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ne, 1 öğrencisini Nilüfer Bursa İstanbul Fen Lisesi’ne gönderen Altıeylül Ortaokulu ilçede yeni açılan Altıeylül Fen Lisesi’ne 6, Şehit Turgut Solak Fen Lisesi’ne 3 öğrenci gönderdi. Buna göre 6 öğrenci SYAL, 4 öğrenci FEKAL, 6 öğrenci REKAL, 8 öğrenci Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi, 9 öğrenci İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi’ne, 18 öğrenci ise diğer okullara kayıt yaptırarak sınavı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.