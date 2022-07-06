Altıeylül kurban bayramına hazır

Altıeylül Belediyesi Kurban Bayramı’nda da kurban kesim hizmetiyle Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olacak.

Geçtiğimiz yıllarda da özellikle kurban kesim yerlerindeki hijyen koşulları hususunda titiz davranan Altıeylül Belediyesi, bu bayramda da tedbiri elden bırakmıyor. Vatandaşların daha sağlıklı koşullarda Kurban ibadetini yerine getirebilmesi adında Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kurban kesim öncesi ve sonrasında geçen süreçte tüm önlemler ve dezenfekte çalışmaları aynı şekilde titizlikle yürütülecek. Altıeylül Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Kurban Bayramı ve kurban kesim işlemleri süresince oluşabilecek çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçebilmek için 7/24 sahada olacak. Ayrıca ibadethaneler başta olmak üzere tüm Altıeylül’de bayram temizliğine başlayan tüm personeliyle Kurban Bayramı süresince ilçe sakinlerinin hizmetinde olacak.

Başkan Avcı “Huzur içinde bir bayram diliyorum”

Altıeylül Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Cumartesi Kepsut Yolu Hayvan Pazarı ve Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Pazarı’nda verilen kurban kesim hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Altıeylül Belediyesi Beyaz Masalara müracaat ederek 150 TL karşılığında bu hizmetten faydalanabilirler. Altıeylül’e bağlı kırsal mahallelerde kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için de Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kurban çukurları açılarak kesim sonrası artıklarının oluşturabileceği kötü görüntü ve kokunun önüne geçilecek. Bu bayram sürecinde de Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olduklarını dile getiren Başkan Hasan Avcı “Çok şükür ki Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bir araya gelerek bayramları bayram gibi yaşamaya devam edeceğiz. Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur içinde mutlu bir bayram geçirebilmesi için tüm birimlerimizle Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olacağız. Kurban kesim hizmetinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban eti bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, kurban etlerini bayramın 1’inci günü Çarşamba Pazarı’nda bulunan kurban etleri teslim noktamıza gelerek gerçekleştirebilirler. Vatandaşlarımızın bağışta bulundukları etler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müzce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Mevla’m şimdiden hepimizin ibadetlerini kabul eylesin inşallah. Huzur içinde bir bayram diliyorum” dedi.