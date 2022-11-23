Altıeylül kışa hazır

Altıeylül Belediyesi, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Kış mevsimi nedeniyle meteorolojik bilgileri de göz önünde bulundurarak, gerekli her türlü hazırlığı tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Belediye olarak kışa hazırız ve araçlarımız kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildi” dedi.

Başkan Avcı Paşaköy’de bulunan saha birimleri ikmal ve kontrol merkezinde saha çalışanları ile kahvaltıda buluştu. Altıeylül’e 7/24 hizmet eden personelinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Avcı: “Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 450 saha personeli 55 araçla Altıeylül’ün hizmetinde olduklarını söyledi.”

Havaların soğumasıyla birlikte ulaşımda aksama yaşanmaması için yapılan hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Avcı, kış şartlarına hazır olduklarını söyledi. Başkan Avcı personel ile buluşmasında: “Değerli saha çalışanlarımız ile bugün sabah 07.30’da buluşarak hem birlikte çorbalarımızı içtik hem de çalışanlarımıza kolaylıklar diledik. Onlar güzel ilçemize, bu aziz millete hizmet ediyorlar. Bizler de her türlü desteğimizle her zaman onların yanında olduk, olmaya devam ediyoruz” dedi.

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyderler, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları olduğunu söyleyen Başkan Avcı: “Yaşanabilecek buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemleri aldık. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi zorlu kış şartlarında da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.