Altıeylül ilçesinde Alaturka akşamları

Altıeylül Kurtuluş Festivali’nde sahneye çıkan Mine Geçili, İsmail Özkan ve Ali Çakar Milli Mücadele’nin başkenti Balıkesir’de alaturka rüzgârları estirdi.

Altıeylül Kurtuluş Festivali’nin dördüncü gününde Kuvâ-yi Milliye meydanında Alaturka Akşamlar rüzgârı esti. Toplamda 135 ülkede canlı olarak yayınlanan TRT Müzik’in Alaturka Akşamlar isimli programına ise Balıkesirlilerin ilgisi yoğun oldu. Balıkesirli TRT Sanatçıları İsmail Özkan ve Ali Çakar ile birlikte sahneyi paylaşan Mine Geçili, Balıkesirlilere unutamayacakları mükemmel bir akşamda şahane bir müzik keyfi yaşatırlarken her yerin Türk bayrakları ile kırmızıya döndüğü konser alanında Milli Mücadele ruhunu yaşayan vatandaşlar programdan memnun ayrıldılar.

Kuvâ-yi Milliye Şehri’nde esen Alaturka Akşamlar rüzgârı ile dolu dolu bir akşam geçiren herkes başta Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı olmak üzere emeği geçen herkes şükranlarını sundular. Milli Mücadele’nin başkenti ve Kuvâ-yi Milliye’nin kalbi olan Balıkesir’de adını bu şehrin kurtuluşundan alan Altıeylül Belediyesi’nin Başkanı Hasan Avcı ise konserin ardından sahneye çıkarak alanı dolduran Balıkesirlilere ve televizyonları karşısında programı takip eden seyircilere hitaben “Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen, başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm seyircilerimize Kuvâ-yi Milliye’nin başkenti kurtuluşun adı Altıeylül’den saygılarımızı; sevgilerimiz ve muhabbetlerimizi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimiz başta olmak üzere katkılarını bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız, Garnizon Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kuvâ-yi Milliye Şehri’nin kahraman evlatlarını burada ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan kıymetli sanatçılarımıza da teşekkür ediyor, ağızlarına sağlık diyorum ve herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum" dedi.