banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor

Altıeylül Çocuk Futbol Turnuvası’nda ödül töreni

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün müşterek girişimleriyle düzenlenen Roman Cup’ta ödüller sahiplerini buldu.

BALIKESİR 13.11.2021, 10:45
Altıeylül Çocuk Futbol Turnuvası’nda ödül töreni

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün müşterek girişimleriyle düzenlenen Roman Cup’ta ödüller sahiplerini buldu.

Altıeylül Belediyesi, çocuklar ve genç nesiller için organize ettiği etkinlikler ile Altıeylül İlçesini daha renkli hale getirmeye devam ediyor. Atatürk’ü andığımız 10 Kasım’da ilk düdüğün çalındığı turnuvada centilmence geçen mücadelelerin ardından şampiyon belli oldu. Altıeylül Belediyesi tarafından Gümüşçeşme Mahallesi’ne kazandırılan halı sahada 8-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen turnuvaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Dereceye giren ve 4’üncü olan Gençlik Gücü’ne Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, 3’üncü olan Yunus Emre’ye Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 2’nci olan Cumhuriyet Yıldızlar’a Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 1’inci olan Elitler’e de Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ödüllerini takdim etti.

Şampiyon belli oldu

Gümüşçeşme Mahallesi’nde bulunan halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında ter döken 8-12 yaş arası çocuklar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken seyirciler de tüm maçları heyecan içerisinde izlediler. Altıeylül sakinlerinin sportif faaliyetlere göstermiş olduğu ilgiye karşı kayıtsız kalmayan Altıeylül Belediyesi farklı zamanlarda farklı etkinlikler ile spora ve spora gönül vermiş çocuklar ile gençlere destek vermeyi sürdürüyor. Düzenlenen turnuvada A Grubunda Cumhuriyet Yıldızlar, Sherifler, Yunus Emre, Cumhuriyet Gençler; B Grubunda Elitler, Gümüşçeşme, Gençlik Gücü ve Gümüşçeşme Yıldızlar karşı karşıya gelmişti. Finale kalan Cumhuriyet Yıldızlar ve Elitler arasında geçen maç berabere biterken penaltılarda gülen taraf ise Elitler takımı oldu. Müsabakaların sonunda konuşan Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin “Bugün burada Altıeylül Belediyemizin, İl-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimizin destekleriyle düzenlemiş olduğumuz müsabakaların finalindeyiz. Sevgili çocuklarımızı ve sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu önemli organizasyonda emek veren hakemlerimize, tüm beden eğitimi öğretmenlerimize ve tüm belediye teşkilatımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Gençlerin ve çocukların spor yapabileceği alanı Gümüşçeşme Mahallesi’nde hizmete sunan ve müsabakaların düzenlenmesinde de ev sahipliği yapan Başkan Avı ise "Bu 3 günlük organizasyonda öğretmenleriniz sizleri güzel bir emekle hazırladı ve bu 3 günlük süreç içerisinde birbirinizi üzmeden, kırmadan centilmenlikle güzel bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu halı sahayı sizler için yaptık. Bu turnuva sizler için ilk organizasyonumuz ama son organizasyonumuz değil. İnşallah yine önümüzdeki günlerde tekrar bu organizasyonları yapacak, mahalle ligleri kuracak ve burada sizleri sporla bir araya getireceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6