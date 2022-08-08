Altıeylül Belediyesi’nden aşure ikramı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Hicri Takvim’in ilk ayı, Muharrem Ayı’nın 10’uncu günü olan Aşure Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek aşure ikramında bulundu.

Altıeylül Belediyesi tarafından Muharrem Ayı’nın 10’uncu gününe denk gelen Aşure Günü vesilesiyle Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlara kendi eliyle aşure ikramında bulunarak birliğimizin, dirliğimizin ve beraberliğimizin devamı için temennilerde bulundu. Altıeylül Kaymakam’ı Turgay Hakan Bilgin’in de katılarak aşure ikramında bulunduğu etkinliğe vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu. Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar bu anlamlı hareket için Hasan Avcı başta olmak üzere tüm Altıeylül Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Birlik ve beraberlik için bir araya geldiler

Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin yanında düzenlenen etkinliğe vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “İslam ve insanlık tarihi açısından çok büyük hâdiselerin cereyan ettiği ve bu hâdiselerin vuku bulduğu çok önemli bir gündeyiz. Nuh Peygamberin gemisinin karaya oturduğu, Hz. Havva’nın Hz. Âdem ile buluştuğu ve Hz. Hüseyin efendimizin canice şehit edildiği bir gündür aşure günü. Bizler her Muharrem-i Şerif Ayı’nın 10’uncu gününde olduğu gibi Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın yanında vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız da yoğun bir şeklide katılım sergileyerek devletimizin-belediyemizin ikramı olan aşureyi tatma imkânı buldu. İnşallah bundan sonra bu milletin ayağına taş değmesin, Rabbim birliğimizi ve beraberlimizi kimsenin bozmasına izin vermesin inşallah” şeklinde konuşurken vatandaşların mübarek Muharrem Ayı’nı tebrik eden Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin “Hem Hicri Yılbaşının ilk ayı olması hem de Kerbela Şehitlerimizin şehadete kavuşması sebebiyle Kerbela mateminin olduğu bir ay içerisindeyiz. Hem hüznü hem de birlik-beraberliği vurgulayan bu ayda Altıeylül Belediyemizin aşure ikramı etkinliğinde bir araya geldik. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı beyefendiye ve değerli ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.