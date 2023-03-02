Altıeylül Belediyesinden 3 önemli adım

Altıeylül Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 11 ilimizi etkileyen Türkiye tarihinin en büyük felaketi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacaklar ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Şimdiye kadar Altıeylül’den deprem bölgesine 110 tırdan fazla yardım malzemesinin gönderildiğini söyleyen Başkan Avcı: “Bizler hepimiz, bütün Altıeylül, bütün Balıkesir 7’den 70’e depremzede kardeşlerimize yardım elini uzattı. Buradan elinde avucunda ne varsa göndererek nasıl bir ve beraber olunacağını gösteren her bir kardeşime kırsalından merkezine herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Altıeylül’de denetlemeler sıklaşıyor

Altıeylül Mart Ayı Meclis Toplantısında diğer gündem maddelerinin yanında şehrimizde meydana gelebilecek depremle ilgili alınan ve alınacak önlemlerde görüşüldü. Buna göre Başkanlık oluruyla 2 mühendis, 3 tekniker ve 2 zabıtadan oluşacak “ Yapı Denetim ve Tespit Komisyonu” kurulması kararlaştırıldı. Kurulacak olan komisyon Altıeylül sınırları içerisinde binaların güvenliği ve zafiyet oluşturabilecek durumların tespiti için özellikle zemin katı ticaret alanı olarak kullanılan yapılarda asma katların ruhsat dışı kullanımlarının ve kolon kesimleri gibi benzeri durumların tespiti ve önlenmesi adına çalışmalarına hızla başlayacak.

“Aldak” kuruluyor

Altıeylül Belediyesi tarafından alanlarında uzaman kişilerden ve gönüllerinde yer alacağı yaklaşık 30 kişiden oluşacak “ ALDAK” ( Altıeylül Doğal Afet Kurtarma) ekibi kurulacak. Şehrimizde ve ülkemizde yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda görev alacak ekip tam donanımlı ve eğitimli kişilerden oluşacak.

Altıeylül Mart Ayı Meclis Toplantısında görüşülen bir diğer konu ise Nisan Ayı Meclisinde kurulması kararlaştırılan “ Afet Acil Durum Komisyonu” oldu. Buna göre Altıeylül Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partilerin üyelerinden oluşacak komisyon yaşanabilecek afetler öncesi alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları belirleyecek. Kurulacak komisyon mühendis, mimar ve teknik konulara hakim kişilerden oluşacak. Alınan önlemlerle ilgili konuşan Başkan Avcı: “ Şehrimiz yapı denetim konusunda Türkiye’de en güvenilir illerden biri. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın güvenli bir kentte yaşamaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşanan her felaketten gerekli dersleri çıkararak ona göre önlemlerimizi artıracağız. Altıeylül’ümüz ile ilgili çalışmalar yapacak yapı güvenliğini ön planda tutacak 2 komisyon kuruyoruz. Ayrıca Altıeylül’ümüzün birde arama kurtarma ekibi olacak. 25-30 kişiden oluşacak bu ekip gerektiği anlarda yardım ve arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alacak her türlü eğitimini almış uzman kişilerden oluşacak. İsmini “ALDAK” olarak belirlediğimiz ekipte gönüllülerde yer alabilecek” dedi