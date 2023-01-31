Altıeylül Belediyesi’nden 24 bin aileye şefkat eli

Altıeylül Belediyesi, 2022 yılında “Altıeylül Hep Yanında” sloganıyla ihtiyaç sahibi 24 bin ailenin yanında oldu.

Kurulduğu günden bugüne on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Altıeylül Belediyesi 2022 yılında 9 milyon değerinde sosyal yardımı Altıeylül’de yaşayan ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü gıda ve giyim yardımından sıcak yemek dağıtımına, yakacak, medikal, kırtasiye yardımından evde iftar hizmetine kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak örnek bir belediye olmayı sürdürdü. 2022 yılında 3 bin 600 ailenin “ALKART” larına market alışverişinde kullanılmak üzere toplam 5 milyon 600 bin liralık yükleme yapıldı. Yine bin 640 ihtiyaç sahibi ailenin “GİYİM” kartlarına 850 bin liralık yükleme yapılarak giyim marketten alışveriş yapmaları sağlandı. 2022 yılında 573 aileye 18 bin 400 öğün sıcak yemek evlerine kadar götürülerek sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Ramazan ayında ise 250 aileye 24 bin öğün evde iftar hizmeti sağlandı. 2022 yılında 660 aileye 413 ton kömür yardımı yapıldı. Ayrıca Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi kanalıyla 75 kadına 200 bin TL değerinde kredi desteği sağlayarak kadın girişimcilere kendi işlerini kurma imkanı sağlandı.

"Başkan Avcı: Altıeylül hep yanında"

İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların Altıeylül’de asla yalnız olmadığını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Altıeylül’de nerede bir ihtiyaç sahibi varsa lütfen bize başvursun. Ayrıca vatandaşlarımızın bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer yakınınızda sizin bildiğiniz bir ihtiyaç sahibi varsa 444 06 09 numaralı çözüm merkezimizi arayarak lütfen bize bildirin.” Dedi. Algem ekiplerinin sürekli sahada olduklarını ve vatandaşların her sıkıntısı ile ilgilendiklerini söyleyen Başkan Avcı;” Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne hep şunu diyoruz; Bizler vatandaşlarımızın her şartta yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir bilinciyle hareket ediyor, Altıeylül’ümüze birçok değerli projeyi, hizmeti kazandırırken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmuyoruz” dedi.