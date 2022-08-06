Altıeylül Belediyesinde e-kitap dönemi

Altıeylül Belediyesi e-kitap hizmetini devreye sokarak basımını üstlendiği kitapları dijital ortama taşıyor.

Sadece Altıeylül için değil tüm şehir ve tüm kitapseverler için muhteşem birer kaynak olma özelliğini taşıyacak olan eserler, Altıeylül Belediyesi tarafından dijital ortama taşınmaya hazırlanıyor. Böylelikle öğrencilere, akademisyenlere ve kitapseverlere kaynak olabilecek nitelikte olup da satışı olmayan eserlerin dijital ortamdaki halleri vatandaşlar ile buluşacak. Altıeylül’ü kültür ve sanatın merkezi haline getirebilmek için büyük çalışmalara imza atan Belediye, basımını üstlendiği kitapları dijital ortama taşıyarak hayata geçirdiği bu hizmet sayesinde başta kitapseverler olmak üzere herkesin takdirini topladı.

“Kaynak vazifesi görmeyi hedefliyoruz”

Vatandaşların ulaşmakta zorluk çektiği eserleri e-kitap hizmeti ile ulaşılabilir hale getirdiklerini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Kültür ve sanat adına şehrimizde hayata geçirdiğimiz projeler arasında yer alan bu kıymetli eserleri vatandaşlarımız ile paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir kâr amacı gütmeden tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmanın bilinci içerisinde basımını üstlendiğimiz eserler şimdi de dijital ortamda daha ulaşılabilir bir hale geldi. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak kültürel ve edebi çalışmalarımızı vatandaşlarımız ile buluşturup bir nevi kaynak vazifesi görmeyi hedefliyoruz. Şimdilik toplamda 3 kitabımızı dijital ortama taşıyarak hayata geçirdiğimiz e-kitap hizmetimizi imkânlar el verdiği sürece devam ettirerek öğrencilerimize, hocalarımıza ve kitapsever vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Vatandaşlar İbrahim Ergül’den El Kapıları Vatan Oldu; Dr. Ahmet Hamdi Bülbül’den Balıkesir’de Sultan II. Abdülhamid Han Eserleri ve Ahmet Zeki İzgöer’den Osmanlı Arşiv Belgelerinde Zağanos Mehmet Paşa gibi eserleri PDF formatında www.altieylul.bel.tr/Hizmetler/Kultur adresinden diledikleri zaman indirerek faydalanabilirler. İlerleyen zamanlarda da PDF formatındaki eserlere yenilerinin eklenmesi için gerekli çalışmalar başlatılarak e-kitap hizmetinin genişletilmesi düşünülüyor.